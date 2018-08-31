Эминем неожиданно выпустил новый альбом: это стоит услышать

Музыкант не анонсировал выпуск пластинки.
Легендарный американский хип-хоп исполнитель Эминем выпустил десятый альбом под названием Kamikaze. Пластинка включает 13 новых песен общим хронометражем 45 минут.
Музыкант не анонсировал выпуск новой пластинки, и ошарашил поклонников неожиданным релизом. Услышать новые треки исполнителя можно на сервисах Apple Music, Google Music, Deezer, Яндекс.Музыке и Spotify.
В записи альбома принимали участие американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, и канадская певица Джесси Рейез, которая поет с Эминемом в двух песнях.
13-й трек альбома Venom скоро услышат все зрители одноименного фильма - он стал стал саундтреком к супергеройской киноленте, выход которой намечен на ноябрь 2018 года.
На обложке альбома красуется реактивный самолет – таким образом, рисунок отсылает к обложке альбома группы Beastie Boys Licensed to Ill, который вышел в 1986 году.
На обратной стороне диска Эминема видно, что самолет взрывается, а его пилот показывает средний палец. Также там написано: "Исполнительные продюсеры Dr. Dre и Slim Shady ".
Tried not 2 overthink this 1... enjoy. ?#KAMIKAZE Out Now - https://t.co/ANw73KbwMtpic.twitter.com/qfQoTYBTUy— Marshall Mathers (@Eminem) 31 августа 2018 г.
На своей странице в Twitter Apple Music опубликовано короткое видео, посвященное альбому Kamikaze.
Marshall just shocked everyone! ?— Apple Music (@AppleMusic) 31 августа 2018 г.
Listen to @Eminem’s new album #Kamikaze: https://t.co/VbgyWc82FEpic.twitter.com/9XIcEW2PBS
Ранее Эминем признался в использовании сервиса гей-знакомств.