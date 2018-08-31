Эминем неожиданно выпустил новый альбом: это стоит услышать

Эминем выпустил новый альбом / Reuters

Легендарный американский хип-хоп исполнитель Эминем выпустил десятый альбом под названием Kamikaze. Пластинка включает 13 новых песен общим хронометражем 45 минут.

Музыкант не анонсировал выпуск новой пластинки, и ошарашил поклонников неожиданным релизом. Услышать новые треки исполнителя можно на сервисах Apple Music, Google Music, Deezer, Яндекс.Музыке и Spotify.

В записи альбома принимали участие американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, и канадская певица Джесси Рейез, которая поет с Эминемом в двух песнях.

13-й трек альбома Venom скоро услышат все зрители одноименного фильма - он стал стал саундтреком к супергеройской киноленте, выход которой намечен на ноябрь 2018 года.

На обложке альбома красуется реактивный самолет – таким образом, рисунок отсылает к обложке альбома группы Beastie Boys Licensed to Ill, который вышел в 1986 году.

На обратной стороне диска Эминема видно, что самолет взрывается, а его пилот показывает средний палец. Также там написано: "Исполнительные продюсеры Dr. Dre и Slim Shady ".

На своей странице в Twitter Apple Music опубликовано короткое видео, посвященное альбому Kamikaze.

Ранее Эминем признался в использовании сервиса гей-знакомств.