Эминем выпустил новый клип, который "взорвал" YouTube

Эминем представил новый клип / Reuters

Легендарный американский хип-хоп исполнитель Эминем выпустил новый клип на песню Lucky You в дуэте с рэпером Джойнером Лукасом.

Видео на трек Lucky You, который вошел в недавно выпущенный альбом Kamikaze, он представил на своем канале YouTube.

За два дня ролик собрал более 17,5 миллионов просмотров. В клипе артисты сталкиваются с тем, что зомби в черной одежде с красными глазами повторяют каждое их движение.

Ранее Эминем неожиданно выпустил новый альбом: это стоит услышать.