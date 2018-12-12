Анастасии Волочковой приписали беременность

Анастасию Волочкову заподозрили в беременности / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая скрывает имя нового возлюбленного, заподозрили в беременности.

Артистка спровоцировала новый слух о себе фотографией в Instagram, на которой крупным планом на ее животе запечатлена мужская рука.

"…вы очень будете удивлены, чьи это руки...", — заинтриговала Волочкова.

Интернет-пользователи отметили, что такие фото обычно выкладывают беременные. "Настя…, поздравляю) вы беременны — какое счастья", — написала ninelhair.

"На секунду показалось, что беременна.... Балерина, блин", — поделилась мнением svetaoverko. "Вы беременны? Такие фото беременные выкладывают обычно", — подчеркнула margulina89.

Анастасию Волочкову заподозрили в беременности / Скриншот с instagram.com/volochkova_art

Напомним, в начале 2000-х Анастасия Волочкова два с половиной года встречалась с российским олигархом Сулейманом Керимовым (пара рассталась в 2003-м). Позже — 23 сентября 2005-го — балерина родила дочь и назвала ее Ариадна.