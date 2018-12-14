В РФ распекли критикующих Пугачеву украинцев

Алла Пугачева / VistaNews.ru

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян призвал украинских журналистов оставить в покое Аллу Пугачеву.

Об этом он рассказал изданию Дни.ру, комментируя публикацию одного из украинских СМИ с критикой наряда Примадонны.

"На мой взгляд, последнее дело критиковать человека за то, как он одевается. Если человека невозможно никак задеть за его позицию, то переходят на его внешность и на то, как он одевается. Мне кажется, что украинским СМИ и их читателям должно быть стыдно за подобное поведение в отношении Аллы Пугачевой. Живет себе женщина, никого не трогает, ходит на дружеские праздники, даже на ТВ уже перестала появляться и все равно находятся недовольные тем, что она делает", - сказал Манукян.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева шокировала поклонников своим фото с дня рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.