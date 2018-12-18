Instagram назвал самых популярных знаменитостей 2018 года

У Криштиану Роналду самая большая армия подписчиков / Reuters

Instagram подвел итоги 2018 года. Аналитики создали рейтинг самых популярных знаменитостей соцсети.

Последние несколько лет первенство удерживала американская певица Селена Гомес, но в этом году на вершину рейтинга взошел звезда мирового футбола, нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. На него подписаны 148 миллионов человек, которые следят за его жизнью: четырьмя детьми, помолвкой с девушкой Джорджиной Родригес, успехами в футболе.

Второе место с 144 миллионами подписчиков заняла Селена Гомес, которая в этом году попала в психическую клинику из-за нервного срыва.

В тройку лидеров попала еще одна американская певица Ариана Гранде. На ее страницу в Instagram подписаны 139 миллионов пользователей. В этом году артистка пережила смерть своего экс-бойфренда Мак Миллера, и разрыв помолвки с женихом Питом Дэвидсоном.

Четвертое место рейтинга занял актер Дуэйн Джонсон, следом - Ким Кардашьян. Чуть позади остались Бейонсе, Кайли Дженнер, Тейлор Свифт, Неймар и Джастин Бибер.

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