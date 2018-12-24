"Выпьем за свинство": Шнуров нарядился свиньей и спел новогоднюю песню

Лидер Ленинграда традиционно удивляет эпатажем / Фото: Instagram/Сергей Шнуров

Фронтмен российской рок-группы Ленинград Сергей Шнуров исполнил шуточную праздничную песню, дополнив свой образ маской с пятачком свиньи.

"Предновогодняя", - подписал скандальный артист композицию в Instagram.

В ролике Шнуров танцует в брюках, белой рубашке, жилетке и при бабочке около наряженной новогодней елки. Со свиным пятачком, надетым на нос, артист признается, что не был бы собой, если бы "в эти даты не нажрался как свинья и не ходил поддатый".

"Праздник к нам приходит", — слышу от муд*л. А куда приходит, если он не уходил?" – поет Шнуров в припеве.

Новогоднюю песню рок-певец под зажигательные танцы у елки с сигаретой завершает словами "налили быстро и под вопли гармониста выпили за свинство".

Подписчикам Шнурова праздничная песня пришлась по душе. Многие в комментариях писали многочисленные комплименты творчеству певца.

"Бодрая песенка, в раннем стиле", "Свинота - класс", "Ну вот, другое дело, а то все политика, политика", "Гимн 2019-го обозначен", "Мне тоже захотелось праздника... знаю теперь под какую песню буду плясать", "Нравиться мне его придурашность! Кайфует, народ развлекает, офигенный мужик!", "Бесподобный отжиг. Браво", - написали пользователи Сети.

Как ранее сообщалось, Шнуров стихом прокомментировал запрет Украины на въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.