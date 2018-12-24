Режиссер Ахтем Сейтаблаев выдает дочь замуж: первое фото с помолвки

23-летняя Назли Сейтаблаева ответила согласием на предложение своего возлюбленного.
Известный украинский и крымскотатарский режиссер Ахтем Сейтаблаев поделился с поклонниками радостной новостью: его старшая дочь Назли в скором времени выходит замуж.
"Немножко странное ощущение, когда твою дочь засватали", - написал он в Instagram и продублировал надпись на крымскотатарском языке.
Режиссер рассказал поклонникам, что его старшая дочь, 23-летняя Назли получила предложение от своего возлюбленного и ответила согласием.
Сейтаблаев опубликовал первое фото с помолвки дочери. На снимке Назри позирует на фоне кольца и большого количества букетов самых разнообразных цветов.
Поклонники в комментариях на украинском, русском и крымскотатарском засыпали режиссера поздравлениями.
"Боже, как это прекрасно! Какая красавица ваша дочка! Счастья вам и вашей семье!", "Поздравляем! Счастья молодым!", "Дай Аллах счастья", "Ваша дочь – истинная красавица", - написали подписчики Сейтаблаева в комментариях к посту.
Напомним, ранее знаменитый фильм Сейтаблаева "Киборги" показали в Конгрессе США.