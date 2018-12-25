Ани Лорак показала, чем занималась в день развода

Ани Лорак украсила с дочкой новогоднюю елку / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая 24 декабря развелась с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, показала, чем занималась в день судебного заседания относительно расторжения брака.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, певица позирует с дочкой Софией в нарядных платьях на фоне елки.

"Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый Год!", - подписала фото артистка.

Подписчики расхвалили семейный снимок певицы и ее дочери, и оставили множество пожеланий.

"Два ангелочка, две красавицы", "Так красиво и сказочно!!! Красавицы вы наши", "Ах, какие вы классные девочки, две Снегурки, с наступающим вас праздником", - оставляли комментарии подписчики.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.

Ранее Ани Лорак впервые после новости о разводе появилась на публике с другим мужчиной.