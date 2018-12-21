Лорак впервые после новости о разводе появилась на публике с другим мужчиной

Украинская певица Ани Лорак, впервые показалась после объявления о том, что разводится с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Причем артистка выбралась в свет не одна, а в компании дочки и другого мужчины.

Читайте также"А где же папа?": Лорак нарвалась на критику из-за фото с дочерьюКомпанию ей и 7-летней Софии на премьере шоу "Лебединое озеро" в Москве составил крестный отец Сони и популярный российский певец Филипп Киркоров.

Снимки и видео с мероприятия сегодня днем появились в Instagram певицы. При этом Лорак на кадрах выглядит вполне счастливой.

Ранее Ани Лорак разоткровенничалась о личном. Певица считает, что необходимо прощать того, кто обидел.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.