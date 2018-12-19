"Поступил подло": Ани Лорак разоткровенничалась о личном

Украинская певица Ани Лорак, которая разводится с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, призналась, что отпускает из своей жизни тех людей, которые ей сделали больно.

Певица в интервью журналу "Караван историй" отметила: нельзя терпеть то, что разрушает, нужно быть счастливым.

"Оно (счастье, - Ред) - внутри. Нам самим решать: радоваться или страдать. "Хочу быть счастливой и буду!", - сказала себе однажды. И с этой минуты мир стал другим. Я не впускаю в него никого и ничего, что может его сломать. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей - тех, кто со мной на одной волне. Нельзя терпеть то, что разрушает!", - подчеркнула певица.

Лорак считает, что не стоит цепляться за события, людей и отношения. По ее словам, если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает, если этого нет – тогда это точно не любовь.

Читайте такжеОфициально: Ани Лорак разводится с мужемПевица также обратилась к тем, кто ее обидел: видимо, среди них есть и ее муж Мурат Налчаджиоглу.

"Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: "Отпускаю. Прощаю. Благодарю". К примеру, человек сделал вам больно. Неважно - случайно или специально. Я его отпускаю. И прощаю. Ведь даже Бог нас прощает. Так какое право имеем мы, смертные, поступать иначе? Все негативное, трудное, страшное в жизни - во благо", - считает певица.

Певица отметила, что без страданий и испытаний, человеку не приобрести наград.

"Поступил человек подло, я страдаю, плачу "Вот сволочь!", а потом благодарю, понимая: без выпавшего на долю испытания не пришла бы награда, не изменилась бы, не приобрела бы необходимого опыта", - подчеркнула Каролина.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.