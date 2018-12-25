"Зачем так глумиться над классикой?": Волочкова спела хит Пугачевой "Мне нравится"

25 декабря 2018, 15:25

Балерина заверила, что на исполнение песни ее благословила сама Примадонна.

Волочкова
Волочкову разнесли за исполнение хита Пугачевой / instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вновь нарвалась на критику. В этот раз из-за исполнения знаменитой песни Аллы Пугачевой "Мне нравится", которая звучит в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром".

Артистка на своей странице в Instagram анонсировала выход клипа, сообщив, что на исполнение песни ее благословила сама Примадонна.

"Совсем скоро вы сможете увидеть мой новый клип на песню "Мне нравится, что вы больны не мной", на исполнение которой меня благословила Алла Борисовна Пугачева, а пока посмотрите тизер", - написала балерина, вскоре заменив слова о благословении на факт о том, что первой исполнительницей этой песни была Пугачева.

Поклонники балерины призвали Волочкову не позориться, и не ставить себя в один ряд с легендарной Пугачевой.

"То ноги раздвигает, то рот… Неугомонная", "Настя батьковна, не позорь песню, а, ну это же не исполнение, а звездец, ну вот зачем так глумиться над классикой?!", "Настя, перестаньте пиариться на именах по-настоящему таланливых людей. Ну, продекламировали Вы песню себе под нос, сняли клип, зачем постоянно упоминать Пугачеву? Тем более, она знать Вас не желает", "Конечно же вы перепили Аллу Борисовну, но уж точно не перепели! И наглости хватило поставить себя в один ряд!", "Цветаева в гробу перевернулась!", - отреагировали юзеры.

Клип и исполнение Волочковой

Оригинальное исполнение песни Аллой Пугачевой.

Ранее поклонники упрекнули Волочкову в излишней худобе.

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Анастасия Волочкова Алла Пугачева
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