"Тощая стала": поклонники упрекнули Волочкову в излишней худобе

Анастасия Волочкова или сидит на диете, или злоупотребляет фотошопом / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками своего блога снимком со своей домашней кухни на котором запечатлена в легинсах и облегающей кофте с кошкой на руках.

"Мы с Лакки желаем вам хороших выходных. Проведите их в гармонии и любви", - подписала знаменитость снимок в Instagram.

Балерина позировала боком и показалась подписчикам настолько похудевшей, что многие выразили беспокойство по этому поводу.

"Настя, вы на этом фото похудевшая", "Прекращайте худеть, одни косточки остались!", "Настя, вы очень похудели", "Тощая какая стала, ужас!", "Не узнала вас, очень худая", "С вами все в порядке? Резко осунулись и похудели заметно", — обратились к Волочковой поклонники.

Некоторые пользователи сети, впрочем, предположили, что узкая талия и постройневшие бедра — результат фотошопа.

"Отредактировала фото", "Фотошоп", "Не заметить фотошоп на данной фотке может только человек с очень плохим зрением! Посмотрите высоту шкафов в районе, где ноги Насти, и там, где ее нет! Видно же, что ноги вытянула на сантиметр минимум!" — отметили они.

/ Фото: Instagram/Анастасия Волочкова

Как ранее сообщалось, Волочкова удивила поклонников неопрятным видом, о чем они тотчас же высказались в комментариях.