"Вы голову моете вообще?": Анастасию Волочкову обвинили в неряшливости

Анастасия Волочкова покрасовалась фигурой в боди / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Известная российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников неопрятным видом.

На своей странице в Instagram знаменитость показал снимок, на котором она позирует на полу в черном полупрозрачном боди, ноги балерина выставила на передний план.

Балерина вновь предстала с прилизанными, и, по мнению фанатов, засаленными волосами, за что ее и раскритиковали. Кроме того, поклонникам надоело, что Волочкова постоянно демонстрирует свои оголенные ноги без обуви.

"Ужас ноги какие страшные!", "Настя. Пойми наконец, что свои голые изуродованные копыта выставлять на передний план, как минимум, неприлично. Придумай какую-то новую позу", "Насть, вы голову моете вообще?", "А руки-то куда запихнула?", "Шампунь закажите", - критиковали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова ужаснула фанатов внешним видом.