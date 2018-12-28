Группа "Время и Стекло" растрогала сеть новой лирической композицией

28 декабря 2018, 14:58

Песня стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она".

Время и Стекло
"Время и Стекло" выпустили новый трек / Пресс-служба

Популярная украинская группа "Время и Стекло"  представила новый лирический трек "Финальные титры".

Романтическая песня  с настроениями популярной музыки и ритмами  future bass стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она", где Надя Дорофеева сыграла одну из главных ролей. 

"Песня была написана до начала съемок. Так случилось, что  я поставила ее  демо-версию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет  саундтреком! Удивительно, как точно и глубоко в ней пересказывается смысл фильма языком музыки. Но, чтобы на 100 процентов ощутить атмосферу,  нужно сначала посмотреть "Я, ты, он, она", а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать "Финальные титры", -  отметила солистка группы Дорофеева.

Поклонники дуэта признались, что им трек напомнил первые песни группы.

"А вот это круто! Напомнило ранние золотые времена группы", - отметил Andy Bright.

"Алилуууйя Вы забыли про эти "понтовые" песни! Мы полюбили Время и Стекло именно за это! Золотая музыка! А то две последние песни перестают группу "Время и Стекло" делать отличающейся от других. Наконец-то вы вернулись", - считает Мисс Нуарка.

"О Боже, какая красивая песня под Новый год!", - написал Назар Стрильчук.

Ранее группа "Время и Стекло" представила новый дерзкий клип на "Песню про лицо".

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Время и Стекло
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