Группа "Время и Стекло" растрогала сеть новой лирической композицией

"Время и Стекло" выпустили новый трек / Пресс-служба

Популярная украинская группа "Время и Стекло" представила новый лирический трек "Финальные титры".

Романтическая песня с настроениями популярной музыки и ритмами future bass стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она", где Надя Дорофеева сыграла одну из главных ролей.

"Песня была написана до начала съемок. Так случилось, что я поставила ее демо-версию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет саундтреком! Удивительно, как точно и глубоко в ней пересказывается смысл фильма языком музыки. Но, чтобы на 100 процентов ощутить атмосферу, нужно сначала посмотреть "Я, ты, он, она", а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать "Финальные титры", - отметила солистка группы Дорофеева.

Поклонники дуэта признались, что им трек напомнил первые песни группы.

"А вот это круто! Напомнило ранние золотые времена группы", - отметил Andy Bright.

"Алилуууйя Вы забыли про эти "понтовые" песни! Мы полюбили Время и Стекло именно за это! Золотая музыка! А то две последние песни перестают группу "Время и Стекло" делать отличающейся от других. Наконец-то вы вернулись", - считает Мисс Нуарка.

"О Боже, какая красивая песня под Новый год!", - написал Назар Стрильчук.

Ранее группа "Время и Стекло" представила новый дерзкий клип на "Песню про лицо".