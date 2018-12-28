Носки на елке вместо игрушек: сеть засомневалась в адекватности Волочковой

Анастасия Волочкова озадачила фанатов странным фото / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь удивила поклонников своей выходкой.

Балерина показала на своей странице в Instagram свою праздничную елку, и среди разнообразных украшений: шаров, звезд и гирлянд, Волочкова разместила два носка своего возлюбленного (именно ноги таинственного мужчины и эту часть одежды она показывает на фото чаще всего).

Артистка считает, что носки – лучший подарок на Новый год.

"А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, совет вам от Волочковой. Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно носки! И еще. "Носки года" можно не только носить, но использовать как елочные украшения! Но носки моего возлюбленного-это уже раритет!", - считает балерина.

Подписчики Волочковой засомневались в ее адекватности, и стали предлагать свои варианты для елочных украшений в доме балерины.

"Еще б презервативы на елку натянула, дурында", "Пипец *банутая", "Нужно клинику подбирать. Начинайте рекламировать, вместе присмотрим", "Трусы теперь на елку вешай", "Не хватает еще верхушку украсить трусами и тогда будет полный фарш...", - отреагировали на странные украшения подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова сменила имидж.