Носки на елке вместо игрушек: сеть засомневалась в адекватности Волочковой

Балерина разместила на праздничное дерево носки своего мужчины.
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вновь удивила поклонников своей выходкой.
Балерина показала на своей странице в Instagram свою праздничную елку, и среди разнообразных украшений: шаров, звезд и гирлянд, Волочкова разместила два носка своего возлюбленного (именно ноги таинственного мужчины и эту часть одежды она показывает на фото чаще всего).
Артистка считает, что носки – лучший подарок на Новый год.
"А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, совет вам от Волочковой. Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно носки! И еще. "Носки года" можно не только носить, но использовать как елочные украшения! Но носки моего возлюбленного-это уже раритет!", - считает балерина.
Подписчики Волочковой засомневались в ее адекватности, и стали предлагать свои варианты для елочных украшений в доме балерины.
"Еще б презервативы на елку натянула, дурында", "Пипец *банутая", "Нужно клинику подбирать. Начинайте рекламировать, вместе присмотрим", "Трусы теперь на елку вешай", "Не хватает еще верхушку украсить трусами и тогда будет полный фарш...", - отреагировали на странные украшения подписчики.
А теперь, мои дорогие, после носочного хаоса, ? совет вам от Волочковой.?? Лучшими новогодними и рождественскими подарками в этом году будут именно НОСКИ!??? С красивым оформлением и цветочными композициями их можно заказать у @podarkilive ? И еще. "Носки года"? можно не только носить, но использовать как елочные украшения!?? Но носки моего возлюбленного-это уже раритет!? #носкигода #новыйгод #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #елка
Ранее Анастасия Волочкова сменила имидж.