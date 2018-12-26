"Челка молодит": Анастасия Волочкова сменила имидж

Анастасия Волочкова остригла челку / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решилась сменить имидж – артистка отправилась в салон красоты, и остригла челку.

Снимки результата балерина показала на своей странице в Instagram. Волочкова решила придать волосам обьема, а также сделала челку.

"Минуя пробки, покрасила волосы и сделала укладку у прекрасного мастера Наталии. Мои оставшиеся после наращивания три волосины вроде отрастают и приобретают форму. Как вам такая укладка?", - поинтересовалась у фанатов знаменитость.

Поклонники позитивно приняли изменения во внешности Волочковой, засыпав ее комплиментами.

"Прическа молодит, отлично выглядишь", "Прическа очень вам идет, челка молодит", "Однозначно, освежает такая челочка вас", "Анастасия, Вам очень к лицу новая прическа. С челкой Вы выглядите еще моложе", - писали юзеры.

Другие же обратили внимание на наряд балерины: за новой стрижкой она пришла в черной кофте, темных джинсах и белых меховых сапогах – подписчики удивились: почему артистка не обратится к стилисту, и не начнет красиво одеваться.

"Настя, почему вы так старомодно одеваетесь?", "Настя, Вы уж не обижайтесь, но такие сапоги были в моде лет 7-8 назад. Этакие "ноги мамонта". И черный цвет пора от него отказаться, он старит. Вы вполне можете позволить себе толкового стилиста и модную дорогую стильную одежду и обувь", "Что за сапоги рыбака?", - отметили подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова спела хит Пугачевой "Мне нравится".