"Челка молодит": Анастасия Волочкова сменила имидж

Балерина сняла наращенные волосы, и отращивает свою длину.
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решилась сменить имидж – артистка отправилась в салон красоты, и остригла челку.
Снимки результата балерина показала на своей странице в Instagram. Волочкова решила придать волосам обьема, а также сделала челку.
"Минуя пробки, покрасила волосы и сделала укладку у прекрасного мастера Наталии. Мои оставшиеся после наращивания три волосины вроде отрастают и приобретают форму. Как вам такая укладка?", - поинтересовалась у фанатов знаменитость.
Поклонники позитивно приняли изменения во внешности Волочковой, засыпав ее комплиментами.
"Прическа молодит, отлично выглядишь", "Прическа очень вам идет, челка молодит", "Однозначно, освежает такая челочка вас", "Анастасия, Вам очень к лицу новая прическа. С челкой Вы выглядите еще моложе", - писали юзеры.
Здорово, когда салон красоты @beautyrose_rp находится в пяти мин от нашего поселка.? Минуя пробки, покрасила волосы и сделала укладку у прекрасного мастера Наталии. Мои оставшиеся после наращивания три волосины? вроде отрастают и приобретают форму. Как вам такая укладка?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #салонкрасоты
Другие же обратили внимание на наряд балерины: за новой стрижкой она пришла в черной кофте, темных джинсах и белых меховых сапогах – подписчики удивились: почему артистка не обратится к стилисту, и не начнет красиво одеваться.
"Настя, почему вы так старомодно одеваетесь?", "Настя, Вы уж не обижайтесь, но такие сапоги были в моде лет 7-8 назад. Этакие "ноги мамонта". И черный цвет пора от него отказаться, он старит. Вы вполне можете позволить себе толкового стилиста и модную дорогую стильную одежду и обувь", "Что за сапоги рыбака?", - отметили подписчики.
Ранее Анастасия Волочкова спела хит Пугачевой "Мне нравится".