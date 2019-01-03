Звезда "Дома-2" полностью разделась у новогодней елки

Марго Овсянникова поделилась пикантным фото / https://www.instagram.com/mmmargaaret/?hl=ru

Экс-участница российского телешоу "Дом-2" Марго Овсянникова показала обнаженное фото.

Девушка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует у елки без одежды, прикрыв интимные места ветками и шариками.

"Спасибо "Дом-2" за такой стартап! И спасибо вам! За то что вы со мной! Я самая счастливая! Спасибо всем, кто был со мной в течение этого года!", - написала Марго.

Подписчики не оценили пикантное фото Овсянниковой, и призвали ее быть скромнее.

"Надо быть скромней", "Зачем выставлять свои достоинства напоказ... Чем скромней, тем интересней!", "Позорище", "Как говорится, ты можешь выйти из проституции, но проституция из тебя никак", - писали юзеры.

Ранее звезда "Дома-2" оголилась для фото: пикантный снимок.