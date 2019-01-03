Звезда "Дома-2" полностью разделась у новогодней елки

Девушка позировала оголенной, демонстрируя свои формы.
Экс-участница российского телешоу "Дом-2" Марго Овсянникова показала обнаженное фото.
Девушка на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует у елки без одежды, прикрыв интимные места ветками и шариками.
"Спасибо "Дом-2" за такой стартап! И спасибо вам! За то что вы со мной! Я самая счастливая! Спасибо всем, кто был со мной в течение этого года!", - написала Марго.
Подписчики не оценили пикантное фото Овсянниковой, и призвали ее быть скромнее.
"Надо быть скромней", "Зачем выставлять свои достоинства напоказ... Чем скромней, тем интересней!", "Позорище", "Как говорится, ты можешь выйти из проституции, но проституция из тебя никак", - писали юзеры.
Вот и пролетел этот один из самых ярких годиков в моей жизни!? Спасибо Дом2 за такой старт ап! И спасибо вам! За то что вы со мной! Я самая счастливая! Спасибо всем кто был со мной в течение этого года! И большое спасибо всем кто не будет со мной в следующем??? Я собираюсь на праздник и у меня такое приятное предвкушение Нового Года❤️☺️ Я жду его с нетерпением так как уверенна меня ждёт много всего интересного! А значит и вас мои любимые подписчики! С Наступающим! Фотограф: @irina.averina.photo Макияж: @nataliya_semenova_art #маргоовсянникова
Ранее звезда "Дома-2" оголилась для фото: пикантный снимок.