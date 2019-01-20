Кобель, кожа и плетки: с кем Линдеманн изменяет Лободе

Не успела украинская певица Светлана Лобода поделиться фото с лидером культовой германской рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном (про их роман слухи ходят уже давно) – как немца застукали в компании другой.

Читайте также"Пили водку и трах*ли друг друга": блогер рассказала о разврате на концерте Линдеманна в МосквеМолодая россиянка, которая на данный момент живет и учится в Нью-Йорке, запостила у себя в Instagram совместное фото с отдыха с Тиллем.

На снимке Тилль Линдеманн и конкурентка Лободы, судя по всему, неплохо проводят время в веселой компании в одном из фешенебельных ресторанов ZAVO Mediterranean Restaurant. Который находится на Манхэттене.

Пользователи уже отметили сходство россиянки с молодой Лободой.

О себе девушка сообщила, что работает фитнес-тренером, помогая спортсменам с подготовкой к различным соревнованиям и турнирам. Также у нее есть свой блог в Instagram, где она выкладывает весьма откровенные фото, преимущественно с уклоном в садо-мазо.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Тилля Линдеманна подозревают в "измене" Лободе с новой пассией. Всего спустя месяц после того, как лидер культовой группы перестал скрывать отношения с украинской певицей, в его Instagram появилось фото с новой девицей.

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода родила, во второй раз став мамой. Девочку она назвала Тильда.

СМИ писали, что отцом малышки является Тилль Линдеманн. Подробнее читайте в материале Главреда Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году.