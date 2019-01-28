В платье с глубоким декольте на велосипеде: Леся Никитюк покорила фото с отдыха

Леся Никитюк показала фото с Мальдив / instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк показала новые яркие снимки с отдыха на Мальдивах.

На фото, которые Никитюк выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в платье с леопардовым принтом верхом на велосипеде без обуви с цветком гибискуса в волосах.

"Никогда еще катание на велосипеде не было таким экзотичным как на Мальдивах. Можно долго кататься, разглядывать красоту и въехать не в столб, а в пальму. А вот это уже экзотика", - шутливо подписала фото ведущая.

Поклонники по-разному отреагировали на снимки: одни расхвалили длинные ноги ведущей, другие же попросили выставлять поменьше фото с Мальдив, мол, по количеству снимков Леся скоро догонит "королеву шпагатов" Анастасию Волочкову.

"Длинноногая бестия", "Леся, очень идет тебе это платье", "На последнем фото у вас прямо ноги хоббита, у вас 44-45 размер ноги?", "Тот момент, когда Леся превращается в Волочкову", "Леся, меньше шпагатов и растяжек, а то есть такая уже, которая чуть ли не выставляет свой разрез напоказ", "От же ноги бог дал", - писали юзеры.

Ранее Лесю Никитюк упрекнули за пафосные фото с дорогостоящего отдыха.