"Полякова нервно курит": Леся Никитюк завела сеть фото в купальнике

Леся Никитюк похвасталась очередным купальником на отдыхе / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк покорила поклонников снимками с отдыха на Мальдивах.

На фото, которые Никитюк выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в черном слитном купальнике с аппликациями на груди, демонстрируя свою стройную фигуру.

"Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала, как правильно пишется МОльдивы или МАльдивы... Но всегда знала, как правильно там повисеть. 49-й купальник", - подписала снимок ведущая.

Поклонники отметили, что ногам Никитюк может позавидовать сама Оля Полякова, и расхвалили фигуру ведущей.

"Мда... Полякова нервно курит", "Ножки просто бомба", "Фигурка на зависть всем!", "Теперь шпагат!", "Ты обалденная девочка", "Вот это фигура-мечта!", "Такие же ножки себе хочу!", - писали юзеры.

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