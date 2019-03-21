Анфиса Чехова порадовала фанатов, упаковав пышные формы в купальник: опубликованы фото

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова порадовала своих фанатов в Instagram игривыми снимками с отдыха в Дубае (ОАЭ).

Она перед камерой упаковала свои пышные формы в тесный, хоть и закрытый купальник.

"Достаточно ли целомудренный вид я имею в Абу-Даби? Если честно, здесь даже не тянет надевать открытый купальник. Хотя в отеле туристам это позволено", — подписала снимки Чехова.

Фанаты телеведущей пришли в совершеннейший восторг и забросали ее хвалебными комментариями.

"Нужно более открытое целомудрие", "Очень красиво! Этот закрытый купальник очень выгодно подчеркивает вашу точеную талию (и грудь, конечно)", "Вы в закрытом гораздо сексуальнее, чем некоторые в открытом", "Шикарная фигура, а вид просто загляденье. Все красиво!", "А где шейх? Или вы устроили для шейха обширный инфаркт. Бедный араб!", - написал они.

Напомним, ранее Чехова завела Сеть фото, пропитанным эротикой, а также похвасталась попой в трусах.