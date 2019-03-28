Шорты в сетку и глубокое декольте: Леся Никитюк восхитила сеть необычным нарядом

Ведущая показала пикантный образ.
Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала наряд со сьемок шоу на "Новом канале".
На своей странице в Instagram 31-летняя знаменитость показала фото, на котором позирует в соблазнительно наряде: трендовом фиолетовом платье-пиджаке с глубоким декольте от украинского дизайнера Андре Тана и трендовыми велосипедками в сетку, которые придали образу пикантности.
Однако, такой наряд не всем поклонникам пришелся по вкусу: кто-то назвал образ вульгарным, а кто-то восхитился стройностью ведущей.
"Очень вульгарный прикид. Фуууу", "Сексуально", "Вау, классный образ", "Ох, Леська, шортики бомбезные", "Шо то за панталоны?", - писали юзеры.
Ранее Леся Никитюк удивила сеть необычным фото с отдыха.