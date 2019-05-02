"Ах*енно": Даша Астафьева показала, как создавался ее откровенный портрет

Даша Астафьева показала этапы создания своего портрета / instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица и актриса, бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева показала, как художник-гиперреалист Сергей Пискунов создавал ее портрет.

Артистка поделилась фотографией и видеороликами, на которых запечатлены разные этапы создания картины.

На работе Астафьева запечатлена обнаженной, прикрылась частью блестящей ткани, однако засветила часть грудь.

"Маэстро… творит) Я без ума от каждой совместной работы…", — подписала исполнительница снимок, на котором запечатлен Пискунов.

Картину расхвалили ряд интернет-пользователей. "Ах*енно", — считает sanya_sinaevskiy. "Я даже не думала, что так можно рисовать… очень круто", — поделилась мнением elenka_385. "Безумно красивая и сексуальная", — написал nimchenko.maksim.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева снялась в новой фотосессии — позировала в костюме-сетке, под который не надела нижнее белье, с пышными афро-кудрями. Певица поделилась снимками в соцсети и получила много позитивных комментариев.