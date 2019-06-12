"Муж как все это терпит?": Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном боди

Вера Брежнева показала фото со сьемок клипа / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева вызвала жаркую реакцию сети своими сексуальными фото.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимки со сьемок клипа на песню Я не святая. На фото Брежнева красуется в откровенном блестящем боди и на каблуках.

Певица выглядит просто сногсшибательно: точеная фигура, длинные ноги и сексуальный наряд вызвали немало реакций от поклонников.

Фанаты разделились на два лагеря: одни восхитились стройностью и красотой Брежневой, другие же решили посочувствовать мужу артистки Константину Меладзе – мол, его женщина выставляет напоказ такие бесстыжые фото.

Вера Брежнева показала точеную фигуру / instagram.com/ververa

Вера Брежнева похвасталась стильными фото / instagram.com/ververa

"Муж-то как все это терпит?", - написала galina_andreevna_marvina.

За певицей не застоялся ответ, и она призналась, что Меладзе в курсе ее образов: "Как бы вам обьяснить? Муж продюсер – он меня и заставляет все это делать".

"Пластика изменила вас!", - отметила solovova_tatiana.

"Какие нереальные ножки!", - считает xasanalimusaev.

"Вера, вы просто идеальная! Достойный пример!", - написала opit.eva.

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