Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в шестой серии

Большая маленькая ложь 2 сезон 6 серия - обзор/ НВО

НВО показал 6 эпизод 2 сезона сериала Большая маленькая ложь вечером 14 июля, и эта серия вызывает восторг. Эпизод Плохая мать получает внезапный поворот сюжета, и зрители получат те незабываемые ощущения, которых так долго ждали.

Кори, который был замечен выходящим из полиции, признается, что он на них не работает – Квинлан вызывала его на допрос. Куинлан также допрашивала Джейн, так как уже знает, что он ее изнасиловал, и Зигги – его сын. Она уверена, что кто-то рано или поздно проговрится о чвоем участии в убийстве Перри. Складывается впечатление, что Квинлан смотрит и сверяет допросы Селесты, которые явно не сходятся.

События с Кори приводят к экстренной встрече на пляже, где Мэдлин обещает, что они не сломаются. Джейн объясняет всем, что Перри просто поскользнулся.

Бонни тем временем, страдает в больнице рядом с матерью. Она даже начинает записывать некоторые вещи, которые хотела бы сказать, чтобы облегчить душу. Она даже предлагает ее усыпить, чтобы та не мучилась.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было в пятой серии

Мэдлин пытается быть честной с Эдом, но по понятным причинам это совсем не просто. Она обращается к Ренате за советом. Она подтверждает, что Эд кристально чист, и заслуживает на правду, но все сложно. Тем временем у нее свои проблемы – придется расстаться с Помощницей Джульеттой, которой она не может платить зарплату. Сама Рената утверждает, что это не надолго, и они скоро снова встанут на ноги.

Между Кори и Джейн все очень сложно – она говорит ему, что "не может прямо сейчас". Тогда он случайно застает их с Зигги во время серфинга на пляже, и Джейн говорит, что ей понадобится еще много времени, чтобы принять кого-то. Кори обещает, что он никуда не денется. Но это выглядит совсем лицемерно в его стороны – ведь плохо, когда у тебя прямым текстом спрашивают, не полицейский ли ты, а ты врешь, что нет.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было в четвертой серии

Селеста перед судебным заседанием имеет неприятный разговор с Мэри Луизой, которая пытается заявить, что они все еще семья. Судья не удовлетворен психической экспертизой Селесты, и есть вероятность, что ей придется снова общаться со специалистами. Кэйти предупреждает ее, что адвокат свекрови постарается сделать ее "странной" на этих прослушиваниях.

Большая маленькая ложь 2 сезон / НВО

На следующий день Айрин бьет по больному – представляет Селесту как изменщицу, у которой были тяжелые отношения с мужем, и даже демонстрирует доказательства того, что Джош застал Селесту в постели с незнакомцем, и был вынужден вернуться в постель, чтобы ее не беспокоить.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было в третьей серии

Но все ухудшается, когда адвокат переходит к вопросам о Перри и спрашивает, толкнула ли Селеста его. Айрин начинает доказывать, что при естественном падении, Перри упал бы в другом месте и в другой позе – если верить электронной симуляции.

Тем временем Бонни во время заседания представляет, что она встает и признается во время суда.

Тем временем, Эд встречается с Тори, но говорит, что не собирается с ней ничего делать. Но девушка признается, что психотерапевт предложила ей вести дневник мастурбаций и занятий сексом. Как оказывается, Эду советовали то же самое. Он уговаривает его заняться сексом. Дома он обнаруживает, что у Мэдлин пьяный срыв и запой. Она танцевала в доме в свадебном платье, которое, думала, ей еще подходит. Эд присоединяется к ней.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было во второй серии

Селесте пришлось глушить водку прямо из бутылки после судебного заседания, но допрос продолжился и на следующий день. Она доказывает, что у нее нет сексуальной зависимости, она лишь хотела освободиться от Перри и сделать свободным его.

Между тем Мэри Луиза уже атакует Джейн – когда та попросила оставить Селесту в покое, женщина спросила ее о пистолете, который Джейн купила. Вероятно, внуки все рассказывают о своих мамочках Мэри Луизе.

Большая маленькая ложь 2 сезон 6 серия смотреть онлайн трейлер:

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было в первой серии

Между тем Бонни в больнице признается матери о сексе в 13 лет, а также о том, что она толкнула Перри. И говорит, что в тот момент толкала не его, а свою мать.

Между тем, на следующем судебном заседании, Селеста просит у судьи допросить Мэри Луизу как свидетеля, и причем сделать это самой, так как она же юрист. В следующей серии внимание будет сконцентрировано именно на этом допросе.

Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.