"Как в порнушке": Киркоров забавляется с экс-партнершой Зеленского

Филипп Киркоров решил бесстыже позаигрывать с Екатериной Варнавой в своем ролике с вечеринке в Турции.

Вульгарное видео с Варнавой Киркоров опубликовал в своем интсаграм, не забыв отметить там девушку и других знакомых, которые был в зале.

"Градус повышен Катерина Варнава. То ли ещё будет на Юбилее у Игоря Крутого. All ABOUT LAST NIGHT....TO BE CONTINUED....", - написал Киркоров.

На видео они с Варнавой играют языками, они делают губки уточкой и Киркоров целует ее, в другой сцене берет ее голову и опускает ниже обьектива камеры, имитируя некие оральные забавы, при этом закатывая глаза и откидываясь назад. В другой сцене Варнава поднимается вверх в кадр, делая вид, что миссия ниже пояса завершена.

Все это под песню Аллегровой и Крутого Незаконченный роман.

Такое развязное поведение 52-летнего Киркорова и 34-летней Варнавы простое - это не только шуточная туса, но еще и отсылка к последней песне Киркорова Стеснение пропало.

На пошлые намеки Киркорова и Варнавы поклонники отреагировали по-разному, но слишком много людей написали, что это уже перебор, и слишком пошло.

"Это уже перебор. Не ожидала!!!", "Нужно вести себя более по приличней все таки король", "Фуууу, как в дешёвой порнушке", "Может смешно,но неприятно и пошло...", "Да..... Вроде бы взрослые люди", "Варнава...Не узнала. Вот перекроила себя, потеряла свою индивидуальность. Ну, ей пошлятина к лицу любому....я Но Филипп, прошу не балуй.. Ты же король, даже клоуны этого не делают. ДОМ -2. АХ- настроение испортил надолго", - пишут поклонники Киркорова

Напомним, Екатерина Варнава - телеведущая и участница женского Comedy Woman в России. Она снималась также в нескольких фильмах, например в 8 первых свиданий с Владимиром Зеленским, а также играла в КВН. С 2014 по 2017гг была ведущей шоу Хто зверху? на Новом канале, но в 2016 году, после оккупации Крыма Россией она ездила с выступлениями в Крым, и СБУ запретила ей въезд в Украину на 5 лет.