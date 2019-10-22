Ники Минаж вышла замуж за зека

Ники Минаж / Instagram

Ники Минаж тайно провела свадьбу со своим возлюбленным Кеннетом Петти, которого дважды осуждали и заключали в тюрьму.

Ники Минаж вышла замуж за Кеннета Петти после объявления об уходе со сцены. О свадьбе она написала в Instagram.

Ники Минаж разместила в Instagram видео, в котором показала чашки с надписями Мистер и Миссис, а также кепки с надписями Невеста и Жених.

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В подписи к посту указала свое настоящее имя Оника Таня Мараж, добавив к нему фамилию супруга — Петти. Подробностей свадьбы и ее точную дату 36-летняя певица не приводила.

Напомним, что Ники и 41-летний рэпер Кеннет Петти получили лицензию на брак в июне этого года. Их роман стал неожиданностью для поклонников.

Избранник звезды в прошлом отсидел срок за убийство некоего Лэмонта Робинсона, совершенное в 2002 году (рэпера приговорили к десяти годам заключения, но он досрочно вышел на свободу через семь лет).

До этого, еще в 1995 году Кеннет был приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку изнасилования 16-летней девушки.