Lil Peep умер: вышел второй посмертный альбом Лил Пипа - 19 неизвестных песен

Вышел второй альбом Лил Пипа / instagram.com/lilpeep

Любимиц миллионов молодых людей и подростков, неординарный поп-исполнитель Lil Peep, смерть которого в возрасте 21 года потрясла всех до глубины души, живет не только в сердцах и воспоминаниях своей армии фанатов, но и продолжают жить его музыкальные произведения.

Благодаря матери, которая после смерти сына пытается всячески сохранить память о нем, выпуская произведения, которые не были изданы.

Кстати, о произведениях. Музыку Маленького Пипа нельзя однозначно отнести к какому-либо жанру — с одной стороны, у него имеется не один десяток треков с трэп-звучанием, с другой — его основной поток композиций похож на грустный рок.

Так вот, в память о Лил Пипе во вторую годовщину его смерти вышел его второй посмертный альбом.

В пластинку Everybody's Everything включили 19 песен. В записи нескольких треков принимали участие такие исполнители, как Rich The Kid, Diplo и Lil Tracy.

Кстати, многие подсели на песни Лил Пипа после его смерти. Отметим, Lil Peep умер в результате передозировки за несколько часов до того, как должен был выступить на концерте в городе Тусон, Аризона 15 ноября 2017 года.

До того, как стало понятно, что рэперу нужна помощь, его друг Bexey опубликовал историю в инстаграме, на которой видно, как Lil Peep лежит без сознания на сиденье автобуса, запрокинув голову. Позже запись была удалена.

Добавим, что незадолго до смерти Lil Peep опубликовал фотографию в своем инстаграме, на которой он держит на языке что-то, похожее на две таблетки.

Спустя несколько недель СМИ со ссылкой на заключение токсикологов сообщили, что музыкант одновременно принял фентанил (опиоидный анальгетик) и алпразолам (лекарственное средство от депрессии). Медики считают, что смерть наступила по неосторожности.

Спустя два года, в октябре 2019 года, мать рэпера Лил Пипа Лиза Уомак подала в суд на компанию First Access Entertainment, которая занималась менеджментом и организацией гастролей музыканта.

Уомак считает, что сотрудники компании довели ее сына до смерти, регулярно снабжая его наркотиками и поощряя их употребление. В иске утверждается, что Лип Пипу регулярно поставляли ксанакс, кетамин и другие вещества. Это продолжалось в течение всего года, предшествовавшего смерти рэпера, во время последнего тура Come Over When You’re Sober.

Кстати, добавим, что сразу после смерти Лил Пипа многие подумали, что он это ложь – его многие путали с рэпером Лил Пампом Lil Pump.

