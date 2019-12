Солистка Roxette умерла: топ 5 лучших песен группы

Roxette - Мари Фредрикссон и Пер Гессле / Reuters

Всемирно известной шведская группа Roxette в составе Мари Фредрикссон (вокал) и Пер Гессле (гитара, вокал, автор песен) стала еще в 1987-м. Тогда коллектив записал и выпустил песню It Must Have Been Love, которая мгновенно стала шлягером и заняла первое место в хит-парадах. А уже в 1989-м песня The Look взгромоздилась на вершины чартов в 26 странах мира.

За всю свою карьеру Roxette выпустил десять студийных альбомов и несколько сборников The Best of. Всего они продали пластинок, кассет и компакт-дисков 75 млн штук.

Топ-5 лучших песен Roxette по версии Главреда:

1. It Must Have Been Love

2.The Look

3. Listen To Your Heart

4. Joyride

5. How Do You Do!