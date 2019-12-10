Солистка Roxette умерла: топ 5 лучших песен группы

Сегодня, 10 декабря 2019 года, стало известно, что вокалистка легендарной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон ушла из жизни после долгой и тяжелой болезни.
Всемирно известной шведская группа Roxette в составе Мари Фредрикссон (вокал) и Пер Гессле (гитара, вокал, автор песен) стала еще в 1987-м. Тогда коллектив записал и выпустил песню It Must Have Been Love, которая мгновенно стала шлягером и заняла первое место в хит-парадах. А уже в 1989-м песня The Look взгромоздилась на вершины чартов в 26 странах мира.
За всю свою карьеру Roxette выпустил десять студийных альбомов и несколько сборников The Best of. Всего они продали пластинок, кассет и компакт-дисков 75 млн штук.
Топ-5 лучших песен Roxette по версии Главреда:
1. It Must Have Been Love
2.The Look
3. Listen To Your Heart
4. Joyride
5. How Do You Do!