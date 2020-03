26 мая в Киев возвращаются невероятные In Flames. Шведская melodic death metal группа выступит в ЦКИ НАУ. In Flames удивляют фанатов своими концертами с 90х годов, а их песни становятся хитами! В прошлом году они покорили всех своим взрывным альбомом, и одного выступления фанатам показалось недостаточно. Столицу ждет громкое возвращение и сюрпризы от группы!

10 причин пойти на концерт In Flames:

1. Долгожданный Meet&Greet

Впервые в Киеве группа устраивает формат Meet&Greet! Вы увидите In Flames до концерта, сделаете совместные фото, первыми приобретете мерч, а также пообщаетесь с музыкантами и получите в подарок постеры с автографами. VIP-билеты ограничены!

2. Их ждали фанаты со всей Украины!

В 2019 году они потрясли металл-сцену тринадцатым альбом — I,The Mask и устроили взрывное выступление в Украине! Фанаты требовали возвращения In Flames! И вот они возвращаются с сумасшедшей программой! Вы готовы?

IN FLAMES - I Am Above

3. Номинанты премии GAFFA Awards 2020

Группа с 2004 года попадает в списки самых популярных песен и альбомов по версии Billboard. В 2020 In Flames дважды номинировали на престижную премию, как лучшую группу и лучший метал-альбом (I, The Mask).

4. Сет-лист

Вы услышите главные хиты группы и песни из последнего альбома! За 30 лет существования группа выпустила много треков, которые стали культовыми: Only for the weak, Colony, Deliver us, Trigger, The Quiet Place и невероятная I’m above. Готовы петь вместе с Андерсом?

5. Концерт будет комфортен для всех

Площадка НАУ предусматривает сидячую посадку от партера до балкона, где будет удобно тем, кто не любит концертную суматоху. А любителей слэма, моша и серклпитов ждет уютная фан-зона!

6. Вы - часть шоу

Слушая музыку In Flames невозможно остаться безучастным, а учитывая как группа умеет работать с аудиторией — каждый присутствующий в зале несомненно будет частью шоу!

7. Сумасшедшие моменты, которые порвут ваш Instagram

Будьте начеку! Никогда не знаешь, что придумают фанаты, а музыканты готовы прыгать со сцены и удивлять. In Flames могут спустится к фанам, выдать неожиданное соло или устроить музыкальный батл прямо на сцене! Успейте заснять яркие моменты и покажите друзьям, как круто бывает на концертах!

IN FLAMES - Only For The Weak (OFFICIAL LIVE CLIP)

8. Альбом I, The Mask

Он стал легендарным! И не зря, ведь над его сведением и мастерингом работала звездная команда: продюсер Говард Бенсон — номинант на Грэмми, лауреаты Крис-Лорд Элджи и Тед Дженсен. А фронтмен Андерс Фриден вложил душу и жизненный опыт в свои песни.

9. Сочетание жанров

In Flames — это melodic death metal, alternative metal и даже power metal! Каждая их песня — уникальная история с драйвовый энергетикой и неповторимой аранжировкой.

10. Эмоциональная и физическая разрядка

Доказано, что тяжелая музыка успокаивает и дарит гармонию. Крышесносное шоу In Flames заберет весь негатив из вашей жизни и зарядит энергией на целый год! Позвольте им это сделать. Оторвитесь по полной!

Мероприятие на фейсбук

Где: Центр Культуры и Искусства НАУ, пр. Космонавта Комарова, 1

Когда: 26 мая, 19.00

Билеты