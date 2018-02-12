"Так и хочется подать кусочек хлебушка": фото жены Ступки в трусах вызвало тревогу у подписчиков

Супруга актера Дмитрия Ступки, телеведущая, модель, Полина Логунова своим новым фото вызвала дебаты среди своих подписчиков насчет ее фигуры.

Фитнес-гуру выложила в Instagram снимок, на котором она фотографируется в зеркале, на ней из одежды лишь трусы и подвернутая белая майка.

"Выбираем ракурс", - подписала Логунова фото.

На что муж модели Богдан Ступка ответил: "Мне оба заверните пожалуйста".

Но подписчики ведущей не разделили такое восхищение фигурой Логуновой, большинство захотели ее "накормить".

"Зачем?? Перебор явно, анорексия близко", "Солнышко, поверь, здоровье важнее твоего "красивого тела" скушай кусочек хлеба ..... просто ужас.....", "Так и хочется подать кусочек хлебушка", - отмечали подписчики.

На что Логунова в шутку отвечала, что стремится к анорексии.

Но нашлись и те, кому фигура модели понравилась: "Поля, ты Суперская девченка! Какой характер, харизма, непоколебимость и стержень!", "Шикарная!".

Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) Фев 12, 2018 в 12:25 PST

Ранее жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой.