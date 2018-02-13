У Ирины Шейк между ног прямо на подиуме лопнул облегающий костюм, фото

У известной модели произошел конфуз во время показа Филиппа Плейна.
Известная модель Ирина Шейк во время футуристического показа Philipp Plein в Нью-Йорке, попала в довольно неприятную ситуацию.
Супермодель в черном обтягивающем комбинезоне с кожаными вставками вышла на подиум в сопровождении гигантского робота. Наряд с надписью "I love Philipp Plein" прямо во время открытия показа лопнул по шву в интимном месте.
Шейк не придала этому значение и продолжила дефилировать.
Появление 32-летней звезды шоу немецкого модельера Филиппа Плейна произвело фурор на Неделе моды.
Над головой Ирины светилась огромная летающая тарелка, прикрепленная к потолку, а за музыкальное сопровождение дефиле отвечала рэп-группа Migos. Возлюбленная Брэдли Купера была похожа на звезду фильма о супергероях.