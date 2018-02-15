Кинопремьеры недели. В прокат вышел супергеройский боевик "Черная Пантера"

В четверг, 15 февраля в украинский прокат вышло сразу несколько новых полнометражных фильмов.

Главной новинкой, безусловно, можно назвать очередной фантастический боевик по мотивам комиксов из киновселенной Marvel – "Черная пантера". Режиссером ленты стал Райан Куглер (Крид: Наследие Рокки). Сюжет фильма вкратце таков. Супергерой Т'Чалла ("Черная Пантера" в исполнении Чедвика Боузмена), король спрятанного в дебрях Африки государства Ваканда − главного источника самого дорогого во Вселенной металла "вибраниум", — вернувшись после событий фильма "Первый мститель. Противостояние", будет отстаивать право на трон и предотвращать всемирную революцию и войну. В этом ему помогают агент ЦРУ Герберт Росс, которого сыграл Мартин Фримен, а также боевитые девушки-амазонки из королевского спецназа.

Кроме того, украинские телезрители смогу посмотреть в кинотеатрах драму об эвтаназии "Эйфория" (режиссер Лиза Лангсет). В главных ролях: Алисия Викандер ("Из машины", "Агенты А.Н.К.Л", "Джейсон Борн"), Шарлотта Рэмплинг ("Ночной портье"), Ева Грин ("Дом странных детей мисс Перегрин", "Казино Рояль". Также в прокате новый фильм-драма Вуди Аллена "Колесо чудес". В главных ролях: Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Джеймс Белуши, Джуно Темпл.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский фильм "Киборги" побил все рекорды кассовых сборов.