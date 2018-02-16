Ожерелье в лицо: Элтону Джону во время концерта в США едва не выбили зубы

Легендарному британскому музыканту, который перестанет гастролировать из-за состояния здоровья, во время выступления в Лас-Вегасе, США, фанат бросил в лицо ожерелье.

Неприятность случилась во время исполнения песни "Saturday night's Alright for Fighting".

Момент инцидента случайно сняла поклонница артиста, которая была на сцене с легендой.

"Какой-то сумасшедший бросил ожерелье прямо в лицо Элтону. А ведь так он мог бросить что угодно", - гневно прокомментировала она происходящее на видео.

Певец явно не ожидал такого поступка, перестал играть и петь. Фанат попал Джону в зубы, и тот в первую очередь проверил их целостность.

Спустя буквально 30 секунд легендарный музыкант продолжил концерт.

Напомним, Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности.