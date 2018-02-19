Самый сильный папа: Владимир Кличко изобрел новый способ транспортировки дочери по пляжу

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинский боксер Владимир Кличко показал самый милый способ, как можно носить своего ребенка на пляже во время отдыха на Барбадосе.

Фото, на которых 41-летний спортсмен одной рукой несет свою дочь 3-летнюю Каю в полотенце как сумочку, опубликовало издание The Daily Mail.

Малышка, судя по фото, удобно расположилась в полотенце как в гамаке, видно только ее торчащие ноги.

Создается впечатление, что спортивному папе совершенно не трудно – Кличко не проявлял никаких признаков слабости или тяжести, и с расслабленным выражением лица нес Каю лишь одной правой рукой.

Ранее Кличко и Пенетьери нежились на пляже с дочкой.