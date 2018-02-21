Парная и веники. Анастасия Волочкова поделилась новыми "банными" фото

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в парной с разными вениками.

С помощью парной артистка решила снять усталость, говорится на ее странице в Instagram.

Новые "банные" снимки за 13 часов собрали почти 10 тысяч лайков.

"Сегодня (20 февраля — Ред.) я решила попариться в городе (не уточнила, в каком именно — Ред.) и снять усталость. Классная русская парная… Купель ледяная!... Это здоровье и сила! И очищение от негатива!", — подписала фото балерина.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала на странице в соцсети старый снимок, на котором она позирует со своим любимым педагогом — артисткой балета Инной Зубковской. Посмотреть фото можно здесь.