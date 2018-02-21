Соблазнительная певица Рита Ора похвасталась своей фигурой в откровенном комбинезоне

Известная британская певица Рита Ора поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых исполнительница запечатлена в откровенном боди и короткой лаковой куртке.

27-летняя артистка сербского происхождения в таком наряде выступила на праздничном концерте, посвященном годовщине независимости Республики Косово.

Поп-дива перед выходом на сцену сделала несколько фото в провокационном наряде.

В подписи к фото Ора поблагодарила создателей этого шедевра и, конечно, похвасталась своей пятой точкой, на которой идеально сидит костюм.

Подписчики в комментариях востхитились фигурой артистки, и засыпали ее комплиментами: "Красотка", "Вот это фигура!", "Идеальная".

Публикация от RITA ORA (@ritaora) Фев 18, 2018 в 3:43 PST

Ранее Рита Ора устроила пикантную фотосессию на фоне заката.