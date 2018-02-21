Соблазнительная певица Рита Ора похвасталась своей фигурой в откровенном комбинезоне

Звезда выложила в свой Instagram откровенные снимки.
Известная британская певица Рита Ора поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых исполнительница запечатлена в откровенном боди и короткой лаковой куртке.
27-летняя артистка сербского происхождения в таком наряде выступила на праздничном концерте, посвященном годовщине независимости Республики Косово.
Поп-дива перед выходом на сцену сделала несколько фото в провокационном наряде.
В подписи к фото Ора поблагодарила создателей этого шедевра и, конечно, похвасталась своей пятой точкой, на которой идеально сидит костюм.
Подписчики в комментариях востхитились фигурой артистки, и засыпали ее комплиментами: "Красотка", "Вот это фигура!", "Идеальная".
Ранее Рита Ора устроила пикантную фотосессию на фоне заката.