"Да задолбала". В Сети раскритиковали Веру Брежневу

В столице России Москве украинскую певицу Веру Брежневу снова пригласили в развлекательноую телепрограмму "Вечерний Ургант".

Съемки программы запланированы в четверг, 22 февраля, в телецентре "Останкино", говорится на странице шоу в Instagram.

Ряд интернет-пользователей негативно отреагировали на новость и раскритиковали артистку. "Да задолбала...", — отметила svetlana.yar.

"Это уже несмешно!", — написал kro.sa. "Опять??? Блин, зачем", — спросила liubovdzhanovna. "Брежнева, фу", — подчеркнула tatianaamaeva. "Мерзкая хохлушка, gо (иди в — Ред.) Киев", — раскритиковал исполнительницу viy1232. "Неинтересна", — полагает leff_k.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора". Посмотреть фото можно здесь.