Берем пример: Синди Кроуфорд раскрыла секрет идеальной фигуры

Известная супермодель показала, как поддерживает себя в форме.
Супермодель Синди Кроуфорд в свои 52 выглядит потрясающе, и такой физической формы она добилась лишь правильным питанием и регулярными занятиями спортом.
Модель не скрывает, какие упражнения она выполняет, чтобы оставаться в форме, и делится ими с подписчиками на своей странице в Instagram. Так, Кроуфорд выложила мотивационное фото, на котором модель выполняет приседания, одновременно сжимая мяч ногами.
Занималась Кроуфорд в обтягивающей фигуру черной спортивной форме. Психологи советуют покупать себе красивую форму именно для того, чтобы у вас появилась мотивация, как минимум, прийти в спортзал и начать заниматься.
Ранее муж Синди Кроуфорд рассказал о близнецах Клуни.