Берем пример: Синди Кроуфорд раскрыла секрет идеальной фигуры

Супермодель Синди Кроуфорд в свои 52 выглядит потрясающе, и такой физической формы она добилась лишь правильным питанием и регулярными занятиями спортом.

Модель не скрывает, какие упражнения она выполняет, чтобы оставаться в форме, и делится ими с подписчиками на своей странице в Instagram. Так, Кроуфорд выложила мотивационное фото, на котором модель выполняет приседания, одновременно сжимая мяч ногами.

Занималась Кроуфорд в обтягивающей фигуру черной спортивной форме. Психологи советуют покупать себе красивую форму именно для того, чтобы у вас появилась мотивация, как минимум, прийти в спортзал и начать заниматься.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Фев 27, 2018 в 10:23 PST

Ранее муж Синди Кроуфорд рассказал о близнецах Клуни.