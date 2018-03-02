Кайли Дженнер впервые показала свою дочь Сторми, фото

Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер опубликовала фото с маленькой дочкой Сторми.

Трогательные фотографии, на которых звезда реалити-шоу держит на руках малышку, она выложила на своей странице Instagram.

На них звезда позирует в стильном темно-зеленом костюме с белыми кроссовками. Свою дочь она одела в белый комбинезон.

"Моей малышке-ангелу сегодня 1 месяц", - трогательно подписала фото Дженнер.

Только за 8 часов с момента публикации фото собрало больше 8 миллионов "лайков".

Публикация от Kylie (@kyliejenner) Мар 1, 2018 в 2:50 PST

Также стоит отметить, что на странице Kylie Jenner Snapchats появилось видео, на котором модель демонстрирует свое тело через месяц после рождения ребенка, она восхитила поклонников совей фигурой.

Публикация от Kylie Jenner Snapchats (@kylizzlesnapchats) Мар 1, 2018 в 1:32 PST

Напомним, что Кайли Дженнер родила дочь Сторми 1 февраля 2017. Всю свою беременность она скрывала новость о рождении первенца.