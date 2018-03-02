Ирина Федишин назвала своего фаворита Нацотбора на "Евровидение-2018"

Украинская певица Ирина Федишин заявила, что на Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2018" ее фаворитом была Tayanna (Татьяна Решетняк).

Артистка не имеет ничего против Melovin (победитель Нацотбора Костянтин Бочаров) — "он тоже хороший парень", рассказала она во время чата на "Главреде".

"Скажу честно, не видела всех участников. Из-за своего гастрольного графика и участия в проекте, я просто не успевала. Но я слышала Таянну, и она мне понравилась. Мне понравилась песня (конкурсная композиция "Леля" — Ред.), понравилась энергетика", — отметила собеседница.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась Tayanna, а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, уже незваны его ведущие.