Вера Брежнева поделилась шуточным фото из Москвы

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть шуточную фотографию, на которой она позирует в магазине, держа за руку манекен.

Снимок был сделан в столице Российской Федерации Москве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"Упрашиваю пойти погулять. Не хочет. Говорит, холодно", — подписала фото артистка.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора". Посмотреть снимки можно здесь.