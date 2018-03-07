Вера Брежнева поделилась шуточным фото из Москвы

Певица сфотографировалась в одном из магазинов столицы РФ.
Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть шуточную фотографию, на которой она позирует в магазине, держа за руку манекен.
Снимок был сделан в столице Российской Федерации Москве, говорится на странице исполнительницы в Instagram.
"Упрашиваю пойти погулять. Не хочет. Говорит, холодно", — подписала фото артистка.
Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора". Посмотреть снимки можно здесь.