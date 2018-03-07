Борис Гребенщиков перенес концерты из-за проблем со здоровьем

Легендарный рок-музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков отменил ближайшие концерты и перенес их на несколько месяцев.

Об этом сообщили на официальном сайте коллектива "Аквариум".

"Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и - надеемся, что и с вами, друзья - принимаем об этом решение", - сказано в сообщении.

Концерты, которые должны были состояться в марте и апреле, артисты перенесли на более поздние даты в июне.

Также певцы заверили фанатов, что их заранее купленные билеты будут действительны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Борис Гребенщиков попал в реанимацию. Позже эту новость опровергли представители музыканта отметив, что у артиста обычная простуда.