"Путь укажет всегда наша путеводная звезда": российские звезды записали гимн Путину

Российские звезды объединились и записали гимн президенту Владимиру Путину. Точнее, его называют гимном движения "Команда Путина" в поддержку российского президента и кандидата на выборах-2018.

Гимн "Команды", который выпустили под названием "Путеводная звезда" исполнили известные российские исполнители Smash (Андрей Ширман), Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа "А-Студио", Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша и Тимати.

Авторами гимна стали известный российский продюсер и основатель социального проекта "ЖИТЬ" Игорь Матвиенко, а также музыканты Smash и Тимати.

"Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего",- сказал Матвиенко.

Представители проекта отметили, что песня является неофициальным гимном, однако "отлично иллюстрирует основные ценности" движения.

В клипе также снялись телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев).

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта.