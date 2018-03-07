Певец Melovin о подготовке к "Евровидению-2018": забываю, что такое сон

Певец Melovin (Константин Бочаров), который представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заявил, что активно готовится к мероприятию, забывает о сне.

Артист анонсировал некоторые изменения в постановке его конкурсного номера, рассказал он на пресс-конференции в Киеве, пишет УНИАН.

"Я забываю, что такое сон. Но я не переживаю по этому поводу. Продолжаются репетиции, очень мало времени остается на свои потребности, на общение с родными ... Мне все нравится", — отметил исполнитель.

По словам певца, он "знал, что будет именно такой график". "Никому не рассказываю, что будет меняться в постановке. Да, что-то будет меняться... Я знаю, что огонь будет, глаз будет", — отметил Бочаров.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась Tayanna, а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, уже названы его ведущие.