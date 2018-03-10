Надя Дорофеева и Позитив украсили обложку украинского глянца

Участники группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) украсили обложку украинского глянцевого журнала "Отдохни!".

Исполнители появились на обложке мартовского номера глянца, свидетельствует фото, опубликованное артисткой на ее странице в Instagram.

Снимок за 19 часов собрал более 75 тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы.

"Самая крутая группа! На стиле", — написала anna_bogush_19. "Какие вы классные и красивые!", — отметила olkhova_mariya. "Ну ооочень классно. Какие вы красивые", — считает _ellidi_elli_fans_love.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть фото, сделанное для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть снимок можно здесь.