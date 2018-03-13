"Заработала". Надя Дорофеева похвасталась уймой букетов

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует, лежа возле большого количества букетов.

Снимок был сделан в Одессе после двух концертов, говорится на странице артистки в Instagram.

"Odessa… Спасибо!!! Два аншлага подряд. Море цветов и улыбок", — подписала фото исполнительница.

Снимок собрал много лайков, его по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Заработала", — отметила evstratenko1981. "Жутковатое фото немного", — полагает mika19891989. "Чё пацаны, похороны?", — спросил kokorin__sergey.

Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.