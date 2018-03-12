"Симпатюлечка". В Сети похвалили фото Веры Брежневой в белом платье

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в белом платье с букетом.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 225 тысяч лайков.

"Весны вам и нежности… В сердце и вокруг…", — подписала фото артистка.

Снимок похвалили интернет-пользователи. "Симпатюлечка", — считает sergei.8164. "Необыкновенно красивая, нежная!", — отметила 7lily77. "Невероятная красотка", — написал shine_for_you_my_love.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева позировала для российского глянцевого журнала Hello "без поясов, часов и обуви". Певица фотографировалась "на вершине горы, над тоннами мрамора".