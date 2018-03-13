Регина Тодоренко показала впечатляющую растяжку, фото

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась своими физическими возможностями и показала потрясающую растяжку. Она снялась для рекламной кампании Adidas Россия.

Фото, на котором Регина опирается на окно в шпагате, она выложила на своей странице в Іnstagram.

"Спорт безграничен. Здесь главное – креативность. Быть креативным - значит быть свободным во всем: в мыслях, эмоциях, движениях. Тот, кто креативно мыслит, разрушает шаблоны и добивается любых поставленных целей. А я люблю добиваться своего", - отметила телеведущая.

Также она добавила, что за день успела сделать множество важных дел.

"Вчера я выучила 17 новых слов на english; разобралась, как устроен перфоратор, сняла часть блога; с ребятами-авторами придумала заставку своего нового шоу; составила бизнес-план на будущие полгода; поболтала с племянником и приготовила вкуснейший рыбный суп. А что за вчера успели сделать вы?", - обратилась к подписчикам Тодоренко.

Поклонники отметили, что Регина для них – настоящий мотиватор, и поделились своими достижениями за день.

Ранее Регина Тодоренко показала свою "крупную жирную ляжку".