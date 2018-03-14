"На Аватара похожа". Анастасия Волочкова похвасталась снимками из Вильнюса

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в столице Литвы Вильнюсе.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали фото. В частности, под снимком, на котором Волочкова запечатлена на улице в темное время суток, есть негативные мнения.

"На Аватара (образ из одноименного американского научно-фантастического фильма — Ред.) похожа, фотка стремная, уши как у эльфа", — отметил goodmorning250. "Поза — как всегда теперь — руки не на том месте", — считает kseniyaska4kova. "Это же надо так руки сложить!!! Захочешь придумать — не придумаешь...", — написала malinovskaia3936.

Напомним, в январе Анастасия Волочкова в Интернете эмоционально отреагировала на критику от пользователей — "заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет". До этого в соцсети раскритиковали ее фото с отдыха на Мальдивах.